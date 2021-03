¿Nueva colaboración? Marc Antony sorprendió a Greeicy Rendón con un comentario en su post

Greeicy Rendón se ha posicionado como una de las artistas colombianas más queridas por el público no solo por sus exitosos temas, sino también por los particulares bailes que recrea a través de las redes sociales. En repetidas ocasiones, ha manifestado que uno de sus géneros favoritos es la salsa, por eso no tardó en responder cuando le preguntaron cuál sería el artista con el que le gustaría colaborar.

A través de su cuenta de Instagram, la caleña publicó el video de una entrevista en la que el presentador le preguntó cuál sería el músico con el que amaría profundamente hacer una colaboración. Rendón, tirándose al piso afirmó que moriría trabajar con Marc Antony , puesto que lleva la salsa en sus venas.

"Me muero. Soy de Cali, es una ciudad muy salsera, entonces yo crecí bailando salsa, no soy bailarina, pero me gusta mucho el baile", comentó la mujer justo antes de que la pusieran a bailar para demostrar su dotes en la pista, ganándose los aplausos del público que admira su trayectoria.

Tan pronto como la novia de Mike Bahía comentó en la red social el deseo que tenía, sus 17 millones de seguidores decidieron apoyarla enviando mensajes al hombre para que se decidiera de una vez por todas a concretar el proyecto.

La publicación ya reúne más de 1 millón de reproducciones y aproximadamente 12 mil comentarios dentro de los que se destacan: "¿Y si etiquetamos todos a Marc Anthony y le ayudamos a Greeicy?", "sería un hit mundial", "esta canción es tan increíble, tienes que hacer una canción con ella" y "necesitamos una colaboración juntos", entre otros mensajes.

Tantas fueron las menciones que le hicieron al intérprete de 'Vivir Mi Vida' que unas horas después respondió a la publicación de la colombiana mencionando: "¡Vamos con todo, compañera!¡Hecho! Un abrazo y bendiciones", lo que sorprendió enormemente a la exjurado de A Otro Nivel , quien le comentó unas caritas de sorpresa.