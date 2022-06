No van más: Yeferson Cossio confirma su ruptura definitiva con Jen Muriel

En los últimos días, los fuertes rumores de una nueva ruptura entre Yeferson Cossio y Jenn Muriel invadían las redes sociales y los seguidores de ambos influenciadores especulaban la posible razón de un nuevo capítulo en el amorío de la famosa pareja. Las publicaciones de ambos en sus cuentas sociales preveían que ya no estaban juntos, sin embargo, ninguno de los dos había hablado al respecto.

Ahora Cossio, por medio de su cuenta de Instagram, respondió 'cansado' a las mismas preguntas que le realizaban acerca de su relación con la modelo, dejando claro que no tiene novia hace un poco más de un mes.

“Voy a confirmar esto porque ella también salió a confirmarlo, yo no tengo novia hace como un mes. No estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, pues los perros, entonces… ya, es lo único que necesitan saber. Ya podemos dejar el tema totalmente enterrado”, expresó.

Por otro lado, la joven de 27 años, días atrás realizó diferentes publicaciones, pero una de ellas llamó la atención de sus seguidores, ya que por medio de las 'historias' de Instagram compartió: "Cuando dicen: viene algo mejor, no significa otra persona, también es estabilidad contigo mismo, amor propio, buenos momentos, proyectos, madurez emocional y por sobre todo, paz mental" expresó la paisa.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Cossio y Muriel toman la decisión de separarse, en diciembre de 2021 se conoció que los YouTubers habían finalizado su relación y él estuvo en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad con la también creadora de contenido, Aida Victoria Merlano , del que se conoció un vídeo muy comprometedor entre los dos personajes.

Tiempo después Yeferson y Jenn anunciaron su reconciliación, situación que no duró mucho tiempo. Hasta el momento ninguno de los dos personajes han borrado las fotos y vídeos en donde salen juntos.