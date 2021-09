Alina Lozano y Enrique Carriazo, un amor que trascendió las pantallas de 'Pedro, el escamoso'

Los actores tienen la capacidad de transmitirle a la audiencia sentimientos de odio, tristeza y amor con la ventaja de que logran separar su vida personal de la laboral; sin embargo, hay quienes no pueden resistirse a la pasión y esas emociones terminan trascendiendo las pantallas. Tal es el caso de Alina Lozano y Enrique Carriazo , quienes hicieron de Doña Nidia y el Profesor Lorenzo De la Espriella en ' Pedro, el escamoso ', ya que su amor logró vencer las barreras del arte.

Así lo aseguró la mujer en el pasado en una entrevista en la que además tuvo la oportunidad de hablar sobre las relaciones de pareja que ha sostenido con otros colegas pertenecientes al mundo del entretenimiento, quienes de una u otra forma le aportaron de manera significativa a su crecimiento personal y profesional.

"Álvaro Rodríguez fue mi primer amor y fue la persona que me moldeó como actriz. Enrique Carriazo, fue fundamental, es un gran actor, él me dirigía los ‘castings’ muy acertadamente, todos me los gané. Y de Mijail admiré siempre su gran sentido del humor, su inteligencia y su enorme capacidad de trabajo”, puntualizó la mujer, añadiendo que han sido pocos hombres con los que ha tenido un vínculo amoroso.

Lo que verdaderamente llamó la atención de los internautas fue su romance con Carriazo, ya que en la producción de Caracol Televisión se les veía que tenían química en cada una de las tomas que realizaban, pero muy pocos se llegaron a imaginar que los famosos en realidad tenían un amorío detrás de cámaras que sería recordado tiempo después como un feliz noviazgo.

Cabe resaltar que Lozano estuvo casada con el actor cubano Mijail Mulkay, matrimonio del cual nació un hijo. No obstante, decidieron poner punto final a su relación, situación que le fue difícil de superar puesto que al poco tiempo de divorciarse, él estaba saliendo con la reconocida actriz colombiana Majida Issa, recordada por su participación en novelas como 'La Ronca de Oro'.