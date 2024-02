Nicki Nicole se sinceró entre lágrimas sobre su estado de ánimo tras la ruptura con Peso Pluma

Uno de los temas que se ha convertido en tendencia durante los últimos días ha sido la ruptura entre Nicky Nicole y Peso Pluma, esto, después de que se filtrara un video del cantante tomado de la mano con una mujer que, claramente, no era su pareja.

Al hacerse pública la filmación, miles de usuarios de Internet estaban pendientes de la reacción de la cantante argentina, quiense refirió al tema a través de unas historias en su cuenta de Instagram, donde confirmó que su romance había terminado.

Conoce más:La mujer con la que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole rompió el silencio, ¿qué dijo?

“El respeto es parte necesaria del amor, lo que se ama, se respeta, lo que se respeta, se cuida. Yo ahí no me quedo, de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”, escribió para sus seguidores.

Desde entonces no se había referido al tema, hasta ahora, pues durante uno de sus conciertos decidió sincerarse con el público y muchos aseguran que le habría enviado una indirecta a su expareja con sus palabras.

Publicidad

Evidentemente afectada y, según algunos, al borde del llanto, Nicki hizo énfasis en la importancia de recibir el apoyo de sus seguidores: “saben que más allá de que seamos artistas y tengamos que trabajar también somos personas y sentimos muchas cosas”, aseguró.

Asimismo, continuó diciendo que significaba mucho para ella que su público estuviese apoyándola, incluso mencionó que se merecían un gran show, pues pagaron su entrada para verla y seguramente tenían ilusión por escucharla, por eso confirmó que dejaría su 100% sobre el escenario.

Pese a que no mencionó directamente a Peso Pluma los comentarios no se han hecho esperar y son muchos los que afirman que todo el momento habría sido una indirecta para él, pues demuestra que no se siente perfecta, pero está intentando salir adelante.

Publicidad

Mientras tanto, el mexicano no ha hablado sobre el tema a través de ninguna de sus plataformas digitales, sin embargo, sí continúa recibiendo comentarios negativos de sus detractores y de quienes nunca estuvieron de acuerdo con la relación.

¿Quién fue la mujer con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole?

Sonia Sahar es una modelo y generadora de contenido nacida en Los Ángeles, quien después de la polémica creó un perfil Instagram y se refirió al tema por medio de sus historias, allí publico diversos mensajes y también un video.

“Creo que toda esta historia se ha exagerado. Sí, sí sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no estoy al tanto de las noticias en español, no sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella”, explicó y posteriormente solicitó que por favor dejaran de enviarles mensajes negativos, pues "no tenía la mala intención de romper una relación”.

Te puede interesar:Nicki Nicole confirmó su ruptura con Peso Pluma tras video del mexicano con otra mujer: esto dijo