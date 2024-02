La mujer con la que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole rompió el silencio, ¿qué dijo?

Peso Pluma continúa en el centro de la polémica tras el video que se volvió viral en el que se le veía caminando tomado de la mano con una mujer llamada Sonia Sahar, en un casino después del Super Bowl 2024 el 11 de febrero en Las Vegas, Estados unidos.

Ante esta situación, Nicki Nicole, cantante argentina que era pareja del artista mexicano, se pronunció en sus redes y publicó un corto texto confirmando que su relación había llegado a su fin por aquel clip; pues se había enterado de la presunta infidelidad de la misma forma que sus fanáticos.

"Lo que se ama, se respeta y se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy", escribió ante sus más de 19 millones de seguidores en Instagram.

A pesar de que durante varias horas la identidad de la acompañante del intérprete de 'Ella Baila Sola', era desconocida, fueron muchos los usuarios que lograron encontrar a la mujer en redes sociales y esto desencadenó en una ola de críticas hacia el cantante y Sahar, cuya cuenta personal fue bloqueada por la gran cantidad de reportes que recibió.

Sonia, modelo y generadora de contenido nacida en Los Ángeles, creó otro perfil en la plataforma y se refirió al tema por medio de sus historias, allí publico diversos mensajes y también un video.

Nicki Nicole ha subido una historia diciendo que también se ha enterado de que Peso Pluma le ha sido infiel por el video que se ha hecho viral pic.twitter.com/PhPx3R9HYj — ceciarmy (@ceciarmy) February 13, 2024

“Creo que toda esta historia se ha exagerado. Sí, sí sé quién es Peso Pluma, pero no soy española, no estoy al tanto de las noticias en español, no sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella”, explicó y posteriormente solicitó que por favor dejaran de enviarles mensajes negativos, pues"no tenía la mala intención de romper una relación”.

En las demás publicaciones dijo que muy pronto haría una transmisión en vivo con Hassan Emilio Kabande, nombre de pila del artista. Sahar finalizó publicando una captura de pantalla de una conversación con 'La Doble P' en la que él le dice que le gustaría que protagonizara un video musical de una de sus canciones.

Por el momento, el ganador del premio Grammy a Mejor álbum de música mexicana no se ha referido al tema, sin embargo, muchos esperan que lo haga muy pronto y aclare qué fue lo que sucedió o si se ha comunicado con Nicole.

