Nanis Ochoa fue dada de alta, pero su bebé permanece en cuidados intensivos

Corría la semana número 35 de gestación, cuando Daniela Ochoa tuvo que ser sometida a una cesárea de urgencia. La modelo sufrió de preeclampsia, cuestión que no solo perjudicó su salud, sino también la de su pequeña bebé. Durante el procedimiento la situación empeoró, ya que la paisa sufrió un shock hemorrágico y necesitó una transfusión de sangre.

En medio de la dura situación, Nanis y su pequeña hija fueron separadas, según lo relató en su cuenta de Instagram . La recién nacida fue enviada a la UCI neonatal y solo pudo ver su rostro cuatro días después del nacimiento. Esta experiencia afectó emocionalmente a Ochoa, pues un sentimiento de impotencia se apoderó de ella al saber que no podía hacer nada para estar cerca de su bebé.

A través de una emotiva fotografía, Nanis Ochoa reveló en redes sociales que su salud mejoró y por tanto, fue dada de alta. Esta mujer se reencontró con su hija mayor, con quien compartió un amoroso abrazo que enterneció a los usuarios de redes sociales . Aunque celebró el hecho de salir del hospital, también manifestó que se siente vacía, pues su recién nacida aún permanece en cuidados intensivos.

"Quiero darle un agradecimiento muy especial a mi dr. Fabio Quijano, no pude quedar en mejores manos, al dr. Camilo Lozano, a todo el equipo médico, a la Fundación Santafe a las enfermeras que me consolaban cuando estaba decaída y hasta me hacían trenzas", escribió en su más reciente publicación, que hasta el momento acumula más de 48.000 me gusta.