Nacho recuerda la difícil época en la que le tocó pedir dinero en la calle

Nacho es un reconocido artista venezolano que alcanzó la fama al hacer parte del dúo Chino y Nacho, sin embargo, para cumplir su sueño de convertirse en cantante pasó difíciles momentos los cuales se atrevió a revelar en exclusiva para la última edición de la Revista Vea.

Según reveló Nacho sus padres no estaban de acuerdo con que se inclinara por la música, razón por la que muy joven decidió dejar su hogar para ir en busca de sus sueños a Caracas.

Pero su llegada a la capital no fue nada fácil, pues se vio envuelto en circunstancias que lo llevaron a pedir dinero en la calle.

“Decidí tomar las riendas de mi camino y me fui a vivir solo a Caracas. Al principio fue duro, porque no tenía dinero, me todo pedir en la calle junto a un amigo”, recuerda el cantante.

Por fortuna Nacho encontró en esta ciudad personas solidarias que le tendieron la mano y fueron parte fundamental en su sueño de convertirse en artista, experiencia que dejó en él una gran vocación por ayudar a los demás, es por esto que el venezolano también se ha destacado, además de su talento, por ser un hombre de buen corazón y promover obras sociales, por la que incluso ha ganado reconocimientos.

*Si quieres conocer más sobre esta historia, no te pierdas la última edición de la Revista Vea*