Mujer aseguró que Anuel AA tuvo un hijo con ella, pero lo rechazó por este increíble motivo

En medio de su ausencia en redes sociales, pues sigue recuperándose tras un accidente en el que casi pierde la vida, Anuel AA vuelve a ser protagonista de una polémica que se generó porque una mujer afirmó que presuntamente el cantante negó a su hijo por un motivo que a muchos les pareció impactante. No obstante, aún no se conoce la veracidad de este acontecimiento, puesto que las opiniones quedaron divididas.

Te puede interesar: Anuel AA fue operado de emergencia y alarmó a sus seguidores: "Fue cuestión de vida o muerte"

A través de sus redes sociales, esta creadora de contenido relató lo que supuestamente pasó con Anuel AA y el motivo que la llevó a hacer esta supuesta denuncia: "todo empezó porque cuando él dio un concierto en Venezuela nosotros tuvimos una pequeña aventura y por eso yo quedé embarazada. Cuando di a luz, yo lo busqué a él para que reconociera al niño y cuando lo vio se dio cuenta de que era blanco y por eso lo negó, por su color".

El video, que inmediatamente se volvió viral, ya que no es la primera vez que el cantante tiene acusaciones de este tipo, impactó a quienes lo vieron porque la joven afirmó que el puertorriqueño le dijo que todos sus hijos son morenos, por lo cual ella le pidió que le hicieran una prueba de ADN. Cabe destacar que en el pasado, él había negado este tipo de situaciones, pero luego terminó por aceptar su paternidad ante sus seguidores.

Conoce más: Anuel AA hizo que llovieran flores para su novia en medio del mar, ¿fue demasiado?

"Yo decidí no buscarlo más, no mendigarle amor, ni nada, ya mi niño está creciendo. Lo peor del caso es que ahora él decidió verlo y me demandó porque yo ya no quiero que él vea a su hijo, ya me cansé de andar detrás de él", continuó la mujer en su supuesta denuncia pública.

Publicidad

El reclamo de la venezolana es un llamado a la justicia, pues no considera prudente que después de todo lo que ella pasó, puesto que ella ha luchado mucho sin necesidad del apoyo del puertorriqueño. Además, dijo que él, presuntamente, le aseguró que la va a meter presa.

Lee también: Anuel AA hizo que llovieran flores para su novia en medio del mar, ¿fue demasiado?

"Tengo miedo si me llega a pasar algo malo porque esos hombres con poder son muy peligrosos y poseo temor de que me quite a mi hijo", finalizó la creadora de contenido, quien no ha dado más información del caso, ni tampoco ha desmentido sus declaraciones.

Hasta el momento, Anuel AA no ha dado su opinión al respecto, pues cabe destacar que desde que sufrió un grave accidente no ha vuelto a publicar en sus redes sociales. No obstante, varios de sus fanáticos están seguros de que esto es un engaño y que la mujer solo busca ganar fama o conseguir dinero.

Publicidad

Por otra parte, otros usuarios afirmaron que la venezolana solo hace videos de humor y que este no es la excepción, mientras que uno de ellos comentó que la conoce y que todo es falso, ya que relató que sabe quién es el verdadero padre del niño, quien siempre ha respondido por él, y que "el uso excesivo de drogas es perjudicial para las salud mental".

Es por esta razón que no se sabe con claridad si realmente Anuel AA volvió a negar a un hijo, por lo cual es importante estar a la espera o de la respuesta del cantante o de lo que vuelva a decir la mujer.