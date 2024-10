Melina Ramírez y Juan Manuel celebraron su primer aniversario de bodas, ¿un viaje poco pretencioso?

Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza están que no se cambian por nadie, pues ya ha pasado un año desde que decidieron unir sus vidas en matrimonio, tiempo en el que han podido conocerse más que nunca en sus aciertos, al igual que en sus errores. Aprovechando esta fecha especial, la pareja decidió empacar maletas y alejarse de todo para recargar energías y seguir apostándole siempre al amor.

Dónde celebraron Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza su primer año como esposos

A través de su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge más de cinco millones de seguidores, la presentadora de formatos de Caracol Televisión como Yo Me Llamo y el Desafío mostró que eligieron la playa, la brisa y el mar para recibir una nueva etapa en sus vidas. El lugar elegido fue Providencia, que guarda un encanto único para los enamorados.

"El 7 de octubre cumplimos nuestro primer aniversario de casados ❤️ y por supuesto teníamos que celebrarlo como nos gusta 🌊. Qué año más lindo, seguimos construyendo, aprendiendo, mejorando, pero sobre todo enamorándonos. Mi vida a tu lado es un regalo del cielo 🌅. Celebramos en Providencia, que es romántica, descomplicada, tranquila, hermosa, mágica, wild, poco pretenciosa, acogedora y muy profunda, así como nuestra relación", escribió la modelo junto a un video de sus vacaciones.

En el clip se les logra observar bailando bajo el atardecer y al lado del mar, recorriendo las calles de la isla, tomando cocteles, comiendo diferentes platos de mar, disfrutando de la buena música y demostrándose afecto mientras sonaba el exitoso tema musical 'Turn your lights down low", de Bob Marley y Tha Wailers.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, dado que les han deseado muchos éxitos y también han elogiado la historia de amor que tienen, pues han acogido a los hijos que tuvieron con sus exparejas como si fueran propios: "no puedo creer que ya pasó un año", "qué belleza, sigan juntos y felices", "son mi pareja favorita", "¿así se ve el amor sano?", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

