Martina La Peligrosa lució sensual lencería con la que sus atributos sobresalieron

“Voy a procurar no tomar las cosas tan en serio A promover volver a ser y no tratar de aparentar Poder brindar si se ríen de mí Y dejar de dibujar lo que no soy y nunca fui... ...Que se vengan todos los que pretendan juzgarme Voy a bailar hasta cansarme Y es que siempre estarán las opiniones repartidas Y uno solo critica lo que admira Y ahí voy, indiferente, entre la gente que no siente Y que pretende abandonar en la mitad Porque somos parte de una hermosa cadena, un eslabón (un eslabón) Una canción que nos conecta con la tierra Y no entendés que estoy a tu favor, que me duele tu dolor Que nos comunica el viento Y aquí estoy, tranquilo y sin rencor Cantándole al amor del universo en estos tiempos...” @adrianberra