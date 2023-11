Martha Isabel Bolaños reveló que Michael Jackson la invitó a su habitación cuando se conocieron

Martha Isabel Bolaños contó una experiencia sin igual a través de sus redes sociales, allí recordó el momento en el que conoció a Michael Jackson de la manera más inusual posible. Mientras que ella estaba desayunando en un hotel se encontró con el famoso actor Chris Tucker.

Cuando él vio que muchas personas se acercaban a saludarla le preguntó a un trabajador del lugar quién era ella, posteriormente se acercó a decirle “hola” y comentar que era una mujer muy bella. No obstante, en el momento en el que ella pensó que eso era todo, él regresó y le hizo una propuesta sorprendente.

El actor le confesó que en el mismo hotel se estaba quedando Michael Jackson, que le había hablado de ella y quería conocerla, por lo que debían ir a la habitación del artista para poder estar en contacto.

Ella sin dudarlo un momento y recordando lo importante que siempre había sido en su vida respondió que sí y juntos se dirigieron al lugar en el que lo primero que vio fue una fotografía de un bebé en la puerta.

Posteriormente recuerda que una mano blanca le abrió la puerta y cuando se dio cuenta estaba de pie frente al ‘Rey del Pop’, él la saludó amablemente, le preguntó sobre su vida y ella cuestionó si él vendría a Colombia alguna vez.

Al parecer su respuesta fue honesta y le reveló que no pisaría el suelo nacional, pues uno de sus hermanos habría estado secuestrado aquí, pero, según la historia de Martha, lo liberaron al no poder comprobar que eran familiares.

Dentro de la habitación estaban los hijos del cantante y una mujer rubia que entraba y salía con frecuencia, sin embargo, la colombiana nunca supo quién era. Al despedirse le aseguró que se volverían a ver en Neverland algún día.

