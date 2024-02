Marcela Reyes aseguró que Saruma le habría sido infiel a Andrea Valdiri con una de sus amigas

Marcela Reyes ha encendido las redes sociales con una serie de afirmaciones que dividen opiniones a través de Instagram, pues, así como hay muchos que la apoyan, también hay otros que han criticado su repentina sinceridad sobre un tema que no le incumbe y que involucra a Felipe Saruma y a Andrea Valdiri.

Y es que la DJ realizó una serie de historias en las que afirmó que ella era una de las mujeres que tenía al influenciador bumangués como un “hombre perfecto”, sin embargo, hace un tiempo se habría dado cuenta de que esto no era así.

“Yo me di cuenta de cosas que me bajaron de esa nube”, comentó y continuó diciendo que ella tiene una amiga cartagenera que le contó acerca de una salida que, supuestamente, disfrutó junto a Saruma, mientras él estaba con Andrea Valdiri.

En medio de su monólogo, la influenciadora continuó diciendo que varios de sus conocidos le han comunicado esto porque son del mismo entorno que el creador de contenido y fue inevitable que comentara sobre su desacuerdo con lo que él habría hecho.

“No es un tema que me corresponda a mí hablarlo, me estaban atacando que yo por qué me tenía que meter a defender a Andrea”, manifestó y dijo que en realidad ella no es amiga de Valdiri, solo se han visto en algunas ocasiones y sus palabras tienen que ver más con la sinceridad y la sororidad que otra cosa.

Entre los detalles que hizo públicos, la barranquillera expuso también que le contaron que Felipe se separó hace mucho tiempo y, desde entonces, habría tenido dos novias oficiales, incluso ahora estaría con una mujer con la que lleva varios meses.

“Lo que les estoy contando es porque me lo ha confirmado el entorno de Saruma, las amigas que invitan a rumbear”, aseguró y reveló que no permitiría que nadie filme en las fiestas que realiza: “a amistades mías les ha tocado apagar el celular porque no permite que graben”.

“Para mí eso es un morrongo. Le está vendiendo una imagen equivocada a las personas”, aclaró y de nuevo se refirió a Andrea Valdiri diciendo que la mala de la historia no siempre es la villana real, como otros lo han contado.

A pesar de sus acusaciones, Felipe Saruma no ha respondido a estos rumores ni se ha referido al tema a través de sus redes sociales, tampoco lo ha hecho Andrea Valdiri, quien sigue en medio de polémicas por sus acciones y publicaciones.

