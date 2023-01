Marcela Mar compartió testimonio sobre las razones que la llevaron a quitarse sus prótesis

Marcela Mar , se sinceró sobre la reciente cirugía de explantación de prótesis mamarias a la que se sometió hace unos días, la actriz manifestó que esta decisión la tomó después de reflexionar sobre su estado de salud y amor propio.

La también productora, se abrió con todos sus seguidores y mediante un vídeo realizó un recorrido sobre su vida artística y personal, de esta manera, explicó que hace un tiempo tuvo unas complicaciones de salud que le permitieron reflexionar respecto a las prótesis que tuvo durante 25 años.

Te puede interesar: Tuti Vargas revela el motivo que le hará quitarse las prótesis luego de nueve años

Publicidad

Para la bogotana, el referente de reconocidas reinas y modelos como Pamela Anderson y Natalia Paris quienes fueron iconos de los 90's, influenciaron en su decisión de operarse por primera vez a los 19 años, pues sentía inseguridad en cómo lucía su cuerpo.

"A mis 18 años tenía un busto pequeño y por eso no me sentía mujer, creía que los chicos que me gustaban no se iban a fijar en mi, desarrollé una inseguridad terrible, una sensación de insuficiencia que me acompañó una buena parte de mi vida.": comentó Marcela.

La artista continúo relatando, que con el paso del tiempo una de sus prótesis le hizo rechazo, años después se perforó otra y tuvo que cambiarlas en algunas oportunidades. Aunque esos pasos por el quirófano fueron "traumáticos" ella insistió en tenerlas.

Pero todo cambió, cuando la salud de la actriz se vio afectada al ser diagnosticada con una enfermedad autoinmune conocida como Tiroiditis de Hashimoto. Esto corrió después de que su hijo, Emiliano Pernia sufrió un accidente en automóvil hace 12 años.

Publicidad

Mar explicó sobre este episodio que: "Según estudios uno puede desarrollar esta enfermedad autoinmune después de un exalto emocional como este, yo nunca sabré si mi condición la desarrollé por ese impacto emocional o por las prótesis":

Por último, la actriz aprovechó para manifestar que se siente mucho mejor y le dio un mensaje a todas las personas que están pasando por esta situación o piensan retirarse los implantes manifestando que es lo mejor que pueden hacer y agregó:

Publicidad

"Hoy sé que mi bienestar es lo más importante, me siento más libre, por fin me siento suficiente y me quiero y acepto como soy".