Majo Vargas les confesó a sus fanáticos si tiene alguna cirugía plástica en su cuerpo

Muchas son las especulaciones que han surgido sobre la figura de la reconocida actriz Majo Vargas , recordada por su participación en la primera temporada de La Reina del Flow y en diferentes producciones nacionales. Aunque en varias oportunidades ha mencionado que es una apasionada por la actividad física, en esta ocasión despejó dudas sobre lo que suponen de ella.

La revelación la hizo a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 3 millones de seguidores, más específicamente en sus historias, ya que abrió el cajón de 'preguntas y respuestas' para que sus fanáticos agregaran suposiciones o curiosidades que quieren despejar sobre su vida personal.

Un usuario de la plataforma aprovechó el espacio para preguntarle si ha llegado a realizarse alguna intervención quirúrgica para resaltar algunos de sus llamativos rasgos físicos, a lo que ella comentó que no con un mensaje que despertó risas entre todos los internautas.

"FALSO, mi mamá todavía me manda y no lo permite. Ah, y manda a decir que porque no y punto, que si me llego a hacer algo, esto pasa de castaño a oscuro", puntualizó junto a una fotografía en donde se le logra ver en el interior de un auto.

Rápidamente, sus seguidores aseguraron que aunque la admiran mucho por su talento artístico, no pueden creer que no se haya hecho ningún retoque. Otros, por su parte, se atrevieron a mencionar que está a punto de convertirse en una versión más joven de la empresaria y modelo Kylie Jenner .

"Para qué si ella es hermosa", "otra que salió con la genética de la mamá", "el objetivo de ella es parecerse a Kylie Jenner", "amanecí con depresión y Majo me alegró el día", "y el relleno de los labios no es cirugía, ah, eso sí se lo permite la mamá. Qué buen chiste", "así debe ser, la mamá es la que manda", "lo mismo de todas", fueron algunos de los mensajes que se leyeron en la red social.