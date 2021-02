Luisa Fernanda W y Pipe Bueno se convierten en blanco de críticas por salir de rumba con su bebé

A través de su cuenta de Instagram, Luisa Fernanda W compartió con sus seguidores la mayor parte de la celebración de San Valentín con Pipe Bueno ; sin embargo, los internautas se percataron de un pequeño detalle que causó conmoción en redes sociales.

Justo cuando se encontraba disfrutando de la popular canción de Christian Nodal ‘De los besos que te di’, la influencer decidió grabar una historia en la que aparece, su pequeño hijo durmiendo en su coche, mientras ella y Pipe disfrutan de la energía del sitio.

Ante ello, las críticas por parte de sus seguidores no se hicieron esperar, puesto que Máximo tan solo tiene tres meses de vida, de manera que hay quienes opinan que ese no es un lugar adecuado para él, por el alto volumen de la música y no hay suficiente ventilación en el recinto.

“Más que por la ‘rumba’ deberían cuidarlo del COVID-19 u otros virus. Él aún está muy chiquito”, “El lugar apropiado es donde esté la mamá”, “¿De cuándo a acá hay que pedir permiso para llevar a los hijos a ‘x’ lugar? Ni que se lo mantuvieran a uno", fueron algunos de los comentario en la publicación, donde incluso fueron señalados de “irresponsables“.

A esto se le suman otros factores de riesgo relacionados con la pandemia que sigue afectando la salud de los colombianos. A pesar de que ninguno se ha manifestado al respecto, sí puntualizaron en una ocasión que se trató de una celebración familiar y que se encuentran en uno de los mejores momentos de su vida sentimental.

En la actualidad, la creadora de contenido y el cantante se encuentran residiendo en Bogotá por algunos asuntos de trabajo. Según lo afirmado por algunos medios de comunicación locales, Pipe Bueno está tomando algunas clases de actuación para ampliar su carrera artística.