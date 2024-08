Luisa Fernanda W se mostró muy adolorida tras la cirugía a la que se sometió

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda W suele compartir un poco de su día a día, por lo cual preocupó a sus fanáticos cuando mencionó que debía someterse a una cirugía por causa de un dolor que no estaba soportando.

Aunque todos sus seguidores estuvieron pendientes de cómo avanzaba este procedimiento, la creadora de contenido apareció en sus historias de Instagram para dar detalles de cómo se siente en este momento y lo que finalmente le hicieron.

Luisa Fernanda W se sometió a una dolorosa cirugía

La empresaria, antes de esto, les reveló a sus seguidores que tendría que someterse a una cirugía dado que en Colombia Moda, en donde modeló para una marca, estaba sufriendo de un intenso dolor, a pesar de que hizo su mayor esfuerzo para no demostrarlo y afectar su participación en este importante evento.

"Estaba llorando como una niña chiquita, estoy un poco inflamada. Yo les conté que me pegué con el cepillo de dientes, pero resulta que el problema no era ese, sino que las dos cordales de este lado de mi cara ya no cabían en la boca, literal me estaban corriendo los dientes un poquito hacia adelante", mencionó.

Luego de su relato y de mostrar cómo estaba empezando a lucir su rostro, que no tenía cambios tan impactantes, Luisa Fernanda W subió unas historias en las que dejó ver un poco de cómo se llevó a cabo el procedimiento y cómo le sacaban estas muelas.

Luisa Fernanda W se mostró muy adolorida

Un tiempo después de la extracción de sus cordales, la empresaria apareció en sus historias de Instagram con el único objetivo de contarles a sus seguidores su estado actual: "no me sacaron dos, sino todas. Hasta ahorita no me he puesto como Kiko, pero sí estoy un poquito inflamada. Espero estar bien estos días".

Esos fueron los únicos detalles que dio Luisa Fernanda W, quien desde antes les había informado a sus fanáticos que no estará publicando tanto contenido como hubiese querido y que se estará cuidando para dejar de lado el dolor, quien lleva casi 24 horas sin subir contenido tan en tiempo real.