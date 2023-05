Luisa Fernanda W confesó cuál fue la última conversación que sostuvo con Legarda

Luisa Fernanda W es reconocida por ser una de las grandes creadoras de contenido colombiana, razón por la cual su relación con Legarda ha sido siempre un tema de curiosidad para sus seguidores y más por la repentina muerte del artista.

Aunque la influencer ha tratado siempre de evitar el tema, dado que es algo muy privado para ella y doloroso, decidió hablar en un podcast llamado 'La importancia de aprender a sanar' con el famoso mexicano Alejandro Sago, el video se publicó en la plataforma de YouTube.

Luisa comentó que en el entierro de su exnovio tuvo una última conversación con él, donde le dedicó unas palabras por todo el amor y felicidad que le entregó durante los meses que estuvieron juntos: "Le di las gracias por su tiempo, le di las gracias por su amor, le di las gracias por todo lo que vivimos, por todo lo que aprendí de él y le dije, yo voy a estar bien y voy a ser feliz, vete tranquilo".

"Me cuesta mucho despedirme, me duele en el alma porque muchas cosas las quería vivir a tu lado, pero esto no lo puedo cambiar, pero sí quiero que sepas que voy a ser todo por ser la mujer más feliz del mundo, sin olvidar el amor tan bonito que tuvimos, que siempre te voy a tener en mi corazón": narró Luisa Fernanda con voz de tristeza.

La cantante reveló que, al momento de enterarse de la muerte de Legarda, su vida entró en un momento de pausa, ya que no podía asimilar lo que estaba ocurriendo, hasta que tiempo después aceptó que él ya no estaba vivo y que debía continuar.

Relató también que todos los días recuerda al cantante porque fue una persona que marcó su vida para siempre de la mejor forma: "Como uno no va a recordar a una buena persona que te entregó, amor y respeto… Como uno no lo va a recordar con ese cariño".

Luisa Fernanda habló en el programa 'La Nave' cómo fue manejar las críticas que recibió cuando comenzó una relación con el cantante Pipe Bueno , pues para sus seguidores no era correcto que estuviera saliendo con alguien dos meses después de la muerte de su expareja.

"Me cayeron encima horrible, que yo por qué me volví a enamorar tan rápido, que no respeté, que el duelo... Bueno, en ese momento yo decidí no volver a hablar del tema públicamente, no darle explicaciones a nadie de mi vida": puntualizó la figura pública.