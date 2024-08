¿Lorelei Tarón no podrá tener más hijos? Los médicos calificaron a su bebé arcoíris como un milagro

La reconocida cantante argentina y esposa del futbolista Radamel Falcao, Lorelei Tarón, abrió su corazón para Sinceramente Cris y se refirió a los momentos más complejos que ha vivido, como lo fue la pérdida de su quinto bebé, a quien califica como un angelito que la cuida desde el cielo.

La mujer inició mencionando que sus niños recuerdan muy bien esta época porque permanecía llorando y debido a que se le dificultó mucho llevar el luto, pues hizo hincapié en que desde siempre su sueño más grande ha sido tener varios hijos.

“Después de eso tuve mucho miedo. Había noches, semanas y tal vez meses que era mi cabeza maquinando y yo ‘no, todo va a salir bien’(…) Es una tristeza que no sé, no se puede explicar. Lloraba mucho, yo creo que mis hijos se acuerdan cuando me encerraba en el cuarto”, explicó.

Asimismo, informó que la llegada de su sexto hijo, que resultó ser su bebé arcoíris, la llenó de mucha emoción, a pesar de que tenía temor de que algo malo ocurriera. La artista llevó a cabo todas las recomendaciones médicas para tener un embarazo tranquilo y que llegara a feliz término.

Lorelei Tarón no puede tener más hijos después de su aborto espontáneo

Tarón confesó en medio del encuentro que, contrario a lo que muchos llegaron a pensar, su último embarazo no fue planeado, sino que le llegó de sorpresa. Sin embargo, también hizo énfasis en que los doctores le pidieron no tener más pequeños por el bienestar de su propio organismo.

“Tuve cinco cesáreas y no pude más. El médico me dijo ‘Lore, el último fue de riesgo, es un milagro porque ella nació un mes y medio antes y tuvo que estar en incubadora, pero yo tenía la pared abdominal muy finita entonces fue de riesgo, sí o sí tenía que nacer antes porque podía pasar algo. Me dijo 'Mira, Lore, yo te recomiendo que ya no más'”, señaló.

Por último, mencionó que, si de ella dependiera, tendría dos menores más, pero está consiente de que debe acatar las instrucciones de los especialistas.