Llueven las críticas contra Camilo y Evaluna por reto viral de su tema 'Machu Picchu'

Después de haber posicionado varias canciones en redes sociales como 'Vida de Rico' y 'Ropa Cara', Camilo y Evaluna parecen conocer la fórmula perfecta para generar una buena acogida de los lanzamientos musicales en la audiencia; por este motivo, decidieron crear una coreografía de su nueva colaboración 'Machu Picchu', para que todos bailaran al ritmo de la canción.

Sin embargo, el nuevo tema no causó tanta emoción como se tenía prevista, puesto que varios internautas catalogaron de "flojos" los pasos de baile, e incluso, los fanáticos peruanos no dudaron en mencionar que se sienten decepcionados, puesto que no se hace mención al monumento de la canción, así lleve su nombre escrito.

Otros, por su parte, felicitaron el trabajo de los dos artistas que ya reúne más de cinco millones de reproducciones en YouTube, ya que consideran que la canción narra de manera exacta los altibajos a los que están expuestas las relaciones. De igual forma, recibieron mensajes de apoyo por parte de otros internautas a los que les encantó la canción no solo por la letra, sino también por la actuación que realizaron los jóvenes.

"Machu Picchu Challenge. ¡LOS VEMOS PUES!!, comentó el cantante a través de una publicación es su cuenta de Instagram. En el video se puede observar a la pareja moviendo las caderas sensualmente de un lado a otro mientras cantan la canción que ya es un hit en redes sociales.

Con tan solo unas horas de publicado, el reel ya cuenta con casi un millón de 'me gusta' y aproximadamente siete mil comentarios entre los que se encuentran: "al parecer todos los peruanos nos sentimos decepcionados", "la canción no tiene que ver nada con Machu Picchu, yo esperando algo de Cusco Perú, pero no veo nada y en la canción solo pronuncian Machu Picchu una vez", "no se merecía ese título, en serio de todo corazón, le quedó grande el nombre", entre otros mensajes.