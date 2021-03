Llueven críticas sobre 'La Liendra' por tatuarse un código QR que no funciona

El creador de contenido Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como 'La Liendra ', compartió con sus seguidores cuatro tatuajes que se hizo en la zona del cuello y, a pesar de que los defendió sobre 'viento y marea' de las críticas, hay uno en especial que se robó la atención de todos.

Se trata de un código QR, que aparentemente fue el que más tiempo duró haciéndose, porque debían ser muy precisos en la elaboración para que al escanearse con un teléfono móvil aparecieran la cuenta de Instagram del influenciador, que le ha permitido ganar reconocimiento nacional con tan solo uno meses realizando videos y en donde reúne más de cinco millones de seguidores.

A pesar de que en repetidas ocasiones Gómez aseguró que el tatuaje funcionaba correctamente, en los últimos días se conoció que la creativa ilustración de tinta presenta algunos errores, puesto que ya no redirecciona al perfil.

La noticia se dio a conocer a través de las historias de Instagram del cirujano plástico, Carlos Ramos, quien aprovechó el momento en el que 'La Liendra' fue hasta su consultorio para pedirle prestado su Porsche y le preguntó sobre su nuevo tatuaje.

"Es un código de barras que salió fake porque no me abre", respondió el joven, a quien además criticaron por el tatuaje de pulpo, paloma y un rostro que se hizo en las últimas semanas. Las respuestas por parte de los internautas no se hicieron esperar: "Código de barra o código QR... Ni sabe diferenciar", "¿No funcionó el tatto del código?", entre otros comentarios.

Mauricio esta vez prefirió hacer caso omiso a los mensajes de burla y se dedicó a crear contenido para redes sociales con el automóvil que le prestó el médico.