¿Lina Tejeiro congelará sus óvulos para ser mamá dentro de unos años?

Lina Tejeiro es una de las personalidades colombianas que más atención atrae hacia ella, lo cierto es que millones están pendientes de su vida, sus comentarios y publicaciones, pues cada cosa que hace se convierte en noticia.

Mucho se ha hablado sobre su vida sentimental, pues para nadie es un secreto que tuvo una relación por cerca de 10 años con el cantante Andy Rivera , hijo de Jhonny Rivera , con quien terminó en varias ocasiones.

Conoce más: Lina Tejeiro reveló cuántas cirugías tiene y a qué edad se operó por primera vez

Actualmente parece estar soltera, razón por la que hay muchas preguntas sobre su día a día, algunas son respondidas por ella a través de su cuenta de Instagram, en donde se caracteriza por ser honesta con sus fanáticos.

Un ejemplo de ello es que Tejeiro respondió a quienes le preguntan por su maternidad, aseguró que no siente que sea el momento para tener un bebé, pues no tiene pareja y tampoco está en sus planes, además, no siente afán.

Publicidad

De la misma forma, se refirió a un cuestionamiento en el que le dijeron que es muy vieja para tener hijos, por lo que confesó que no lo siente así, pues para ella la juventud siempre ha sido algo que va en su esencia. Asimismo, procura cuidarse física y mentalmente para mantenerse sana.

Sobre la edad también respondió a una persona que insinuó que debía congelar sus óvulos, le dijo que es un tema acerca del que no ha investigado lo suficiente y a pesar de que ha visto a mujeres cercanas a ella hacerlo, lo cierto es que es una decisión importante y que no se toma a la ligera.

Lina confesó que no descarta hacerlo en algún momento de su vida, pero no lo considerará hasta que cumpla más o menos 36 años, sin embargo, si no logra hacer esto, también podría adoptar o finalmente decidirá que no tendrá hijos.

Publicidad

Algo que dejó muy claro es que no depende de su maternidad si se siente realizada o no, pues lo que más importa es que esté feliz con su vida, sus proyectos y todo lo que pasa en ellos.