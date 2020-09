Lina Tejeiro confiesa qué le atrae de un hombre

Lina Tejeiro se ha caracterizado por ser una mujer que habla las cosas de manera directa y que no le importa el "qué dirán" con tal de que ella se sienta cómoda con lo que hace.

Es por ello que no le ve ningún problema a responder las constantes preguntas de sus seguidores, quienes en esta ocasión le cuestionaron sobre el prototipo de hombre que le gusta.

Inicialmente, confesó que por el momento no tiene ningún pretendiente y que, aunque antes le gustaban, ya no les parecen tan atractivos los hombres con barba.

Confesó que no tiene ningún prototipo de hombre, pues físicamente pueden tener varios atributos, sin embargo, resaltó que lo que realmente llama su atención es la personalidad de la persona, pues si no la hace reír, ella no se siente bien ahí.

Entre una gran cantidad de preguntas, uno de sus seguidores le cuestionó que si para ella el tamaño importa, a pesar de que recalcó que no lo hacía con mala intención.

Y mi respuesta tampoco es con mala intención. Claro, claro que importa. Comentó en uno de sus videos publicados en sus historias de Instagram.

A su vez, la actriz aprovechó para decir que está mucho mejor de la cirugía de biopolímeros y que está más recuperada, pues ya no tiene que utilizar espumas, a pesar de que todavía usa una faja. También detalló que ya puede hacer todo sola, por lo que su mama dejó de acompañarla.

