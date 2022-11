La Liendra reveló inconformidad tras un vuelo: "casi peleo con una niña de cinco años"

Recientemente, muchos los creadores de contenido que han decidido dar a conocer su punto de vista con respecto a las experiencias, buenas o malas, que han tenido al momento de viajar en avión, por lo que se han revelado cierto tipo de condiciones en las que se encuentran los pasajeros.

Así mismo, también se han hecho virales videos en los que algunos viajeros muestran lo que hacen para hacer que el tiempo dentro de la aeronave sea mejor para otras personas, haciendo énfasis en aquellos padres que reparten dulces y cartas a los demás con la intención de solventar las incomodidades a las que se pueden ver expuestos por causa del llanto de sus bebés.

En este caso, La Liendra fue quien quiso darle a conocer a sus seguidores una situación que vivió mientras estaba en un avión rumbo a Bogotá. El creador de contenido demostró su inconformidad al tener que presenciar una situación bastante indignante para él: "me tocó al lado de una niña que le pegaba a la mamá y tras de eso le decía 'cállese, tonta'".

A su vez, afirmó que esto le provocó estrés, pues "es la niña o bebé que más he odiado en mi vida, si no es porque tenía cinco añitos se lo juro que habríamos tenido problemas".

Tras esto, el joven aprovecha el momento para agradecerle a su madre por haberle pegado y haberle "dado madera" cuando era un niño, pues afirmó que fue una forma de aprender a respetar a su progenitora.

Como conclusión, y con un poco de sorpresa, dijo que percibe que ahora los padres están permitiendo que sus hijos los griten. "Si no es porque no es mi hija, la acabo, la noqueo", finalizó el creador de contenido.