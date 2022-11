La Liendra se despachó en contra de aquellos que critican el Mundial de Qatar 2022

El próximo 20 de noviembre, Colombia y el planeta entero podrá disfrutar del Mundial de Qatar 2022, que reúne a equipos de diferentes partes para competir por un mismo sueño: llevarse la copa a sus países. Luego de que se creara una polémica en torno a las declaraciones dadas por Dua Lipa , en donde informaba que no haría parte de la inauguración por falta de garantía a los Derechos Humanos, muchos son los famosos que se han expresado al respecto.

Uno de los primeros en hacerlo en Colombia fue el creador de contenido digital Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra. A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el influenciador les respondió a quienes critican el evento deportivo y señaló que respalda a los artistas que están dispuestos a presentarse allí, agregando que él también irá.

"Quieren que nosotros acá abajo dejemos de ir al Mundial, quieren que los artistas no vayan, pero de qué sirve que nosotros no vayamos, si las grandes directivas no hacen nada. Allá es donde deberían estarle apuntando ustedes, no a los artistas ni a los que vamos a ir al Mundial…”, fueron las palabras de La Liendra.

Posteriormente, señaló que artistas de talla internacional que han dicho que no harán presencia en el evento como Dua Lipa, Shakira o J Balvin no han logrado su cometido, por lo que considera que la verdadera transformación debe empezar desde la cabeza de la organización.