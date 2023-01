'La Liendra' genera opiniones divididas luego de hacerse un cambio de look

El influenciador colombiano, Mauricio Gómez, reconocido en el mundo digital como ' La Liendra ' recientemente impresionó a sus más de 6 millones de seguidores en Instagram luego de compartir unas publicaciones en las que se le ve un pequeño cambio de look. A pesar de que no se modificó el tono del cabello, sí recurrió a un corte diferente que sin lugar a dudas lo hace lucir más moderno.

"Nuevo look. Cerrando ciclos. Si Dios está conmigo, ¿quien contra mi? Déjenme piropos en los comentarios los leo", fue el mensaje que escribió el quindiano en su perfil junto a una galería que comprende 3 fotografías en donde aparece posando en un balcón con vista a la ciudad de Medellín; sin embargo, lo que se robó las miradas de los internautas fue su cabello, ya que tiene las raices oscuras y las puntas de un color rubio.

La publicación ya reúne más de 400 mil 'me gusta' y varios comentarios por parte de celebridades y usuarios que no terminan de identificar si efectivamente les gusta la nueva versión, o si por el contrario consideran que la nueva faceta no le favorece.

Una de las primeras en opinar es la también influenciadora Dani Duke que le comentó: "¿Y si nos comemos unos tacos y yo te a-taco a besos?", con este mensaje y con otras reflexiones que ha hecho en sus redes sociales, la mujer permite observar que su relación está en el mejor momento.

"¿Lady eres tu?", "mor ojalá cierre el ciclo del todo porque ya no más pelo pa' más ciclos", "MALUMIENDRA", "uy, qué ricas orejas", "¿cómo así que cerrando ciclos hasta ahora?", "en serio se lo digo con respeto, las orejas no ayudan, bueno, está bien la cara, pero la plata y el peinado están chimbas", fueron algunos mensajes que se leyeron en la plataforma.