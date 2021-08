La contundente respuesta de Lina Tejeiro a seguidor que le sugirió superar a su ex

Lina Tejeiro es una de las influenciadoras colombianas que más da de qué hablar en redes sociales, ya sea por sus sensuales fotos , sus divertidos tiktok s o por sus declaraciones sin filtro, pues siempre se ha caracterizado por ser muy sincera a la hora de pronunciarse ante sus seguidores, lo que le ha traído tanto admiradores, como detractores, pues en más de una ocasión ha protagonizado discusiones con quienes la critican.

Como ya ha pasado anteriormente, el tema de conversación fue la expareja de la actriz, ya que puso un mensaje en Twitter que decía: “Jajajaja, que risa. Apenas te copio mi ex, me dejaste de seguir”, a lo que un usuario no dudó en reaccionar y escribirle: “Deberías superar a tu ex”.

Por supuesto, ante este comentario, Lina no se quedó callada y le respondió con contundencia al seguidor: “es mi ex, no el tuyo”, lo cual desplegó un sinfín de mensajes polémicos o aplaudiendo a la actriz por su particular forma de ser.

Hasta el momento, la respuesta de Lina suma más de 6 mil ‘me gusta’ y más de 130 comentarios en la red social.

Jajajaja que risa…

Apenas te copio mi ex, me dejaste de seguir. 😏 — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 14, 2021

Es mi ex, no el tuyo. 🐸 — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) August 14, 2021