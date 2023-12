Kimberly Loaiza y JD Pantoja protagonizan un escándalo tras admitir que fingieron una infidelidad

Kimberly Loaiza se ha convertido en una de las tendencias principales en las plataformas digitales desde finales de octubre, inicialmente porque se habrían filtrado unos videos en los que su pareja, Juan de Dios Pantoja le era infiel con otra mujer.

Esta no era la primera vez que sucedía, pues previamente ya habían protagonizado un escándalo del mismo tipo, debido a esto, una gran cantidad de personas eligió estar del lado de la cantante y apoyarla en el duro momento que estaba enfrentando.

Juan de Dios Pantoja admitiendo y riéndose con Kimberly Loaiza de que todo fue planeado desde hace meses, se ha burlado de todas su fans de manera descarada y absurda pic.twitter.com/Szy7KpwcwF — Karmin Reyes (@KarminReyes98) December 19, 2023

Sin embargo, poco a poco aumentaron los cuestionamientos en redes sociales y con ello, las respuestas y publicaciones de la pareja al respecto. Debido a esto, algunas cosas empezaron a parecer extrañas para los usuarios de Internet.

Lo cierto es que ya existían varias cuentas que aseguraban que todo el tema era falso, sin embargo, Loaiza y Pantoja seguían manteniendo su versión, a pesar de decir públicamente que estaban separados y ser captados juntos por accidente gracias a sus fanáticos.

Ahora que ha pasado un tiempo desde que sucedió esto, parece que la joven intérprete de ‘Mal Hombre’, no pudo ocultar más la verdad e hizo un video en su canal de YouTube, donde se sinceró sobre todo lo que ha sucedido en las últimas semanas.

Allí habló sobre la supuesta infidelidad y confesó, por primera vez, que todo fue falso, se trató de una estrategia de marketing para promocionar las canciones que ha sacado desde entonces y el lanzamiento de su álbum.

“Yo sabía que prestarme para la estrategia de la infidelidad de JD le quitaría credibilidad a mi palabra y validez a esta decisión, sé que me dejé llevar y no debí participar, así como sé que en este punto no me van a creer nada”, explicó durante el video en el que también anunció que se retira de YouTube.

Parece que la gran cantidad de críticas que ha generado el escándalo no pudieron ser enfrentadas por la pareja, debido a esto, ella decidió dar un paso al costado y revelar que se retira, tanto de redes sociales, como de su carrera como cantante.

Kimberly Loaiza al final mintió con todo el tema de la infidelidad.



"que ustedes duden de mi palabra, es producto de mi error por participar en esa estrategia"



Solo se puede decir.... Dalas tenia toda la razón. pic.twitter.com/uvN4MBqHos — INCOsky (@INCOsky) December 19, 2023

Kimberly Loaiza explicó que quiere enfocarse en su familia, en sus dos hijos y en su crecimiento. Además, hizo una declaración que causó aún más polémica y es que se casará con Juan de Dios Pantoja, por lo que también tiene la intención de centrar toda su atención en este tema.