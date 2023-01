Kim Kardashian rompió el silencio sobre la difícil relación con Kanye West después de su separación

El proceso de separación entre Kim Kardashian y Kanye West resultó tormentoso para influencer de 42 años, quien a pesar de manejar con discreción esta situación con su expareja se sinceró acerca de sus sentimientos y relató cuáles han sido los instantes más difíciles de manejar tras terminar su matrimonio.

La SEO de SSKN habló en entrevista para el podcast 'Angie Martinez IRL' sobre algunos momentos y detalles de su vida privada, cómo se ha tenido que blindar respecto a los multitudinarios comentarios negativos y la fortaleza que ha adquirido para afrontar la avalancha de críticas sobre ella y su familia.

Durante el diálogo, Kim se mostró conmovida y no pudo contener el llanto cuando mencionaron el tema de la custodia compartida con 'Ye', el padre de sus cuatro hijos: North West, Saint, Chicago y Pslam.

"La paternidad compartida es realmente jodida y difícil", "tengo los mejores recuerdos, la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos": manifestó Kim cuando mencionaron al rapero y agregó que trabaja todos los días por mantener a sus pequeños hijos alejados de la información que circula en la televisión y redes sociales respecto a ella y el resto de la familia.

"Algún día mis niños me agradecerán por sentarme aquí y no criticar a su padre, me lo agradecerán. Responderé en privado lo que quieran saber": agregó la modelo respecto a la posición que ha tomado Kanye West de atacar la imagen de ella y revelar a la opinión pública asuntos privados de su familia.

Durante la conversación se habló de su rol como hija, hermana, madre, empresaria e incluso sus deseos de tener una relación amorosa estable más adelante. Por otro lado, Kim aclaró la polémica que se desató con la reciente campaña de Balenciaga y recalcó que aunque no estuvo de acuerdo, nunca será suficiente para muchas personas las opiniones que ella manifiesta en sus redes sociales.

