Kim Kardashian publica emotivo mensaje para Kanye West

La famosa modelo y empresaria Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores con un emotivo mensaje de cumpleaños para Kanye West , en medio de su proceso de separación.

La socialité publicó en su cuenta de Instagram una fotografía junto a sus hijos North, Saint, Chicago, Psalm y el rapero West, con una amorosa nota que decía: “¡Feliz cumpleaños, amor de por vida!”

El post ha superado en pocas horas los 2 millones cuatrocientos likes, ha recibido comentarios de su hermana Khloe y de famosos como Chris Appleton y Olivia Pierson.

Por su parte, la madre de la empresaria Kris Jenner y su hermana Khloe Kardashian también se pronunciaron en redes sociales felicitando al cantante, demostrando su afecto y cariño hacia él.

“Feliz cumpleaños a mi hermano de por vida ¡Que tengas el mejor cumpleaños, Ye! ¡Enviándote amor y bendiciones sin fin!”, escribió la hermana de la empresaria.

Pese a que el romántico mensaje da a los seguidores de la relación una esperanza de que puedan continuar, lo cierto es que el divorcio continúa, ya que hace unos días Kim reveló en uno de los episodios de su reality familiar, ‘Keeping up with the Kardashians’, el motivo de su separación y en medio de llanto dijo a sus hermanas que se sentía fracasada al terminar con un matrimonio por tercera vez.