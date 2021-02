Kim Kardashian defendió con fuerte mensaje el talento de su hija North West

Kim Kardashian quiso compartir con sus cientos de seguidores los dotes artísticos de su hija de 7 años North West , por eso publicó en sus historias de Instagram una pintura en óleo, al parecer, realizada por la niña. Mientras muchos navegantes de la red halagaron el talento de la pequeña, otros se dieron a la tarea de criticarla y poner en duda la autoría de la obra. La esposa de Kanye West no toleró los comentarios negativos de los haters y por tanto, envió una dura respuesta que hizo viral el asunto en las plataformas digitales.

"No jueguen conmigo cuando se trata de mis hijos. Mi hija y su mejor amiga se están tomando en serio sus clases de pintura al óleo, donde sus talentos y creatividad son motivados y alimentados. North ha trabajado increíblemente duro en su pintura, que tardó varias semanas en terminar, escribió una de las estrellas de keeping up with the kardashians , con el fin de rescatar las habilidades de la niña y defenderla de los múltiples ataques.

@kimkardashian

La intervención de la empresaria no terminó allí. Después de explicar de dónde provenía el talento de North, se dirigió específicamente hacia las personas que pusieron en duda la capacidad creativa de su hija. Kim les pidió que dejaran de dar "vergüenza" con su negativismo y que a la vez le permitieran a los infantes ser geniales. "¿Cómo se atreven a ver niños haciendo cosas increíbles y después tratar de acusarlos de no ser increíbles?", sentenció en una instastorie, reflejando la gran molestia que le produjo la polémica.

La compañera de North West no pasó desapercibida durante el enfrentamiento virtual, pues su mamá, Tracy Romulus, tampoco guardó silencio ante las críticas y se pronunció a través de sus redes para confirmar la teoría de Kim Kardashian . "Odio decir que hay adultos gastando energía cuestionando si mi hija y su mejor amiga pintaron el trabajo que compartimos como padres orgullosos. Las dos están en clases de arte y están aprendiendo técnicas de pintura al óleo (...) estaban increíblemente orgullosas de sí mismas cuando terminaron", escribió.

@kimkardashian