Conoce a los jóvenes más ricos del mundo

Entre lujos, bienes y comodidades, estos niños han nacido con una gran fortuna, ya sea heredada por sus padres o construida por ellos mismos desde muy pequeños, lo cierto es que estos jóvenes, si lo desean, no tendrán que trabajar arduamente un solo día de su vida.

Conoce a los nueve jóvenes más ricos del mundo, a continuación:

9 – El príncipe Jorge de Cambridge:

A sus seis años, su alteza real, el príncipe Jorge, hijo de los duques de Cambridge: Guillermo y Catalina, cuenta bajo su poder con mil millones de dólares, una fortuna a la que tiene derecho por pertenecer a la familia real británica.

8 – Valentina Paloma Pinault:

La pequeña hija de la actriz Salma Hayek tiene 12 años, habla tres idiomas y es toda una empresaria como su padre, el multimillonario francés, François-Henri Pinault, pues como asegura el portal “Quien”, la pequeña les vende a sus compañeros de clase una especie de plastilina de colores muy particular que ella misma hace en casa. Lo cierto es que esto es solo un pasatiempo, pues la joven heredará 7 mil millones de dólares de su padre.

7- Max Chang Zuckerberg:

El simple hecho de llevar el apellido de uno de los gigantes de internet más poderosos del mundo, Mark Zuckerberg, creador de Facebook, le asegura a esta pequeña de dos años, una fortuna equivalente a 45 mil millones de dólares, según el portal Forbes.

6 – Stormi Webster:

Esta pequeña ha llamado la atención en redes sociales gracias a sus excéntricos atuendos, accesorios y lujos de los que goza, gracias a sus padres, Travis Scott y Kylie Jenner. Actualmente, se estima que la pequeña cuenta con, aproximadamente, 3 millones de dólares en pertenencias.

5 – Príncipe Moulay Al Hassam de Marruecos:

Este joven tiene 16 años y es el heredero al trono de Marruecos. Su padre, el rey Mohamed VI, lo está preparando muy bien para cuando este asuma el trono. Según la revista Forbes, Moulay heredará de su padre una fortuna de: 5,7 billones de dólares.

4 – North West:

Según la revista Forbes, la pequeña de seis años, hija de Kim Kardashian y el rapero Kanye West, ya tiene asegurado, exclusivamente para ella, una fortuna de 10 millones de dólares, sin embargo, la pequeña no podrá acceder a esta fortuna antes de los 21 años, más la isla que le regaló su padre, con un valor de 12 millones de dólares.

3 – Jaden Smith:

Este joven comenzó a forjar su fortuna desde muy pequeño, pues el talentoso Jaden, incursionó, junto a su padre, el exitoso Will Smith, en la película ‘En búsqueda de la felicidad’. Actualmente, y gracias a su faceta como actor, socialité y cantante, el joven, a los 16 años, ya tiene la sólida suma de ocho millones de dólares.

2 – Isabella Barrett:

La pequeña niña tiene catorce años y desde los seis, hizo su primer millón de euros. Ella es una solicitada modelo infantil que tomó vuelo después de participar en el reality show ‘Toddlers and Tiaras’. Actualmente, Isabella es la dueña de ‘Glitzy Girl’, una empresa de joyas, maquillaje y ropa para niñas. Su fortuna está valorada en más de 2 millones de dólares.

1 – Suri Cruise:

La pequeña hija del actor Tom Cruise y la actriz, Kelly Holmes, tiene 13 años y es una de las pequeñas más adineradas y famosas del mundo. Según diversas fuentes, cuando Suri cumplió cinco años, su padre le regaló 5,5 millones de dólares, pero no solo eso, pues la joven es dueña de una mansión en New York de 13,5 millones de dólares y un exclusivo closet de diseñador que está valorado en más de 4 millones de dólares. No siendo poco, la joven heredara 570 millones de dólares de su padre.

Si bien, no escoges la familia en la que naces, sí puedes empezar a diseñar, planear y ejecutar un plan que te permita innovar y empezar a forjar tu propia fortuna.