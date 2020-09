Karen Martínez y su hija Luna presumen sus tonificadas y envidiables figuras

View this post on Instagram

Nada como mantener una rutina saludable con mi hija @lunitaristizabal ❤ Por eso, me uní a @cleanandclear para mostrarle truquitos para que pueda aprender desde una temprana edad que la salud también incluye una piel saludable … Lo mejor es que ahora que la tengo estudiando desde casa se me hace mucho más fácil recordarle estas cositas. 😝 Uno de los trucos que le he enseñado, es que si estamos haciendo ejercicios y no tenemos tiempo para limpiarnos la cara después, siempre es bueno andar con los #CleanAndClear Oil Absorbing Sheets, ya que ayudan a remover el exceso grasa y brillo en la cara. Lo mejor es que los puede llevar a donde quiera, ya que el empaque es pequeño y portatil. Y ustedes, ¿qué truco tienen para mantener una piel saludable on-the-go? #Ad #clearmoments #brand_partner 📷 @bacarapro