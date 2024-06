Juanda confesó que uno de los presentadores de Día a Día era su amor platónico, ¿de quién se trata?

Juanda se convirtió en uno de los invitados del programa de Juanpis Gónzalez, en el cual se mostró tal y como es, sin filtros, y dejó conocer un poco más sobre su vida privada y la historia que tiene detrás. Sin embargo, uno de los momentos más virales se dio cuando mencionó a uno de los presentadores de Día a Día.

Cabe destacar que en este punto de la entrevista el creador de contenido empezó a recordar cuando intentaba que las cosas funcionaran en sus relaciones con las mujeres, pero exaltó que en definitiva no eran de su interés.

Juanda confesó quién era su amor platónico de Día a Día

Durante su charla, Juanpis González le preguntó al influenciador sobre cómo se dio cuenta de que en realidad le gustaban los hombres, ante lo que de inmediato el creador de contenido no dudó en responder el nombre de Iván Lalinde.

En medio de risas y la inesperada confesión, Juanda dejó en claro que él quedó maravillado con el presentador desde que era pequeño, aunque no había hecho esta revelación a sus seres queridos, pues a pesar de que su mamá sospechaba nadie lo había enfrentado al respecto.

"Yo me di cuenta con Iván Lalinde y la televisión colombiana", exaltó Juanda, quien hizo énfasis en que él no era el único que sentía algo hacia el paisa: "por El Precio es Correcto qué madre no lo ama".

Sumado a esto, el creador de contenido recalcó que no solo le llamaba la atención el presentador: "el otro fue Agmeth Escaf, pero era un gusto compartido con mi mamá", mencionando que quedaba encantando el observarlo en los comerciales.

"Él me hacía sentir algo, como que quería darle un abrazo y que adivinara cuál era mi precio sin iva y sin pasarse", comentó entre risas Juanda, quien dejó en claro que principalmente es un admirador de Iván Lalinde, quien le alegró las tardes.

Ante todas estas confesiones, Juanpis González le hizo creer a este influenciador que había llevado al presentador a la entrevista, para luego explicarle que si hubiese sabido esto antes lo hubiese hecho en realidad.

Para cerrar este tema, Juanda aseguró que prefirió irse de la casa antes de que lo echaran por su orientación sexual y expresó que su madre no estuvo de acuerdo inicialmente, aunque ya ha ido sanando.