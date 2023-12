Jhonny Rivera se enfrentó a una fan después de sentirse agredido por ella: “me dio rabia y forcejeé”

Jhonny Rivera es uno de los representantes más conocidos de la música popular en Colombia, así lo ha sido por varios años y para nadie es un secreto que muchas personas sienten un gran cariño por él y admiración por su talento.

Esto es evidente en redes sociales, donde ya acumula más de tres millones de seguidores que interactúan con todas sus publicaciones y no se pierden ni un detalle de su vida, por eso, el cantante decidió sincerarse con quienes se han convertido en sus fans.

Y es que pasó por un incómodo momento mientras recorría el aeropuerto, pues debía ir a buscar la puerta de la que saldría su avión e iba un poco atrasado, por lo que estaba preocupado. Fue entonces cuando un grupo de personas se le acercó a pedirle fotografías.

Él capturó instantáneas con varios de estos fans, pero debía avanzar para no perder el viaje y todo su equipo ya lo estaba esperando, por eso empezó a caminar mientras que seguía interactuando con el grupo de seguidores.

En ese momento una mujer lo tomó fuerte por el brazo, lo devolvió con fuerza y le dijo: “¡venga que usted no se puede ir sin la foto!”, contó el cantante a través de sus historias, explicando también que la manera en la que lo cogió hizo que le doliera el hombro.

“Me dio rabia, entonces forcejeé para zafarme el brazo y ella me tomó más duro (…) yo soy más fuerte y gané el forcejeo, pero la gente vio eso tan brusco”, comentó. Rivera aseguró que eran las seis de la mañana y no había ejercitado por lo que su hombro sí terminó afectado tras el enfrentamiento.

El incómodo momento fue presenciado por los otros fanáticos y según el cantante, esto hizo que nadie más le pidiera fotos: “la gente pudo pensar que yo fui grosero y no, solo que me pareció que no está bien que me pidan una foto a la mala, a la fuerza”, dijo y continuó diciendo que no le gustaría que asumieran que no quería más fotos, pues esta no fue la razón de la pelea.

Posteriormente, se disculpó con sus fans y envió un mensaje a todos los que en algún momento han querido o querrán tomarse una instantánea junto a él, especialmente en los aeropuertos.