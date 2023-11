Jhonny Rivera explicó por qué no presume a Jenny López en redes sociales, ¿le ponen problema?

Desde que Jhonny Rivera y Jenny López hicieron oficial su relación, en las redes sociales han logrado dividir opiniones, pues mientras que hay unos usuarios que se sienten emocionados con su noviazgo y constantemente felicitan a la pareja, hay otros que no dudan en criticarlos y cuestionan su amor. En medio de esto, empezaron a surgir señalamientos de que el cantante presumía más a su exesposa Luz Mery Galeano, madre de Andy Rivera , y no a su actual novia.

Y es que también se ha dicho que el artista de música popular solo está con la también intérprete porque tiene el anhelo de sentirse más joven y por querer presumir que aún llama la atención de todo tipo de mujeres. Mientras que a ella la tildan de ser una interesada y de querer aprovechar la fama y el dinero.

Sin embargo la gran diferencia de edad, pues recordemos que Jenny López tiene 20 años y Jhonny Rivera 49, ha sido el blanco de atención para la mayoría de críticos de esta relación, ya que han llegado al punto de decir que esto no es sano y que no deberían dar detalles de su vida, puesto que no son un ejemplo para quienes los siguen a través de las redes sociales.

Cabe aclarar que no todo son comentarios negativos, puesto que también hay quienes ven en ellos un noviazgo lleno de amor y de respeto, lo cual ha hecho que constantemente les exalten lo bien que se ven juntos y les expresen sus buenos deseos.

Frente a ello, recientemente había surgido el rumor de una posible ruptura entre Jhonny Rivera y Jenny López, no obstante, ellos salieron a demostrar que están más enamorados que nunca, por lo que después usuarios en redes sociales aseguraron que el cantante mostraba más a su exesposa que a su novia. Todo esto llevó a que la artista se animara a responder preguntas a través de las historias de su cuenta de Instagram, ya que le cuestionaron si todo esto no le generaba incomodidad.

"Yo soy muy orgulloso de Jenny, la amo y quisiera presumirla en mis redes, pero ¿qué hago? Cualquier cosa que yo subo de ella, voy al DM y está lleno de insultos, entonces uno evita un poquito esos malos ratos", dio a conocer inicialmente Jhonny Rivera, ya que la joven dejó que él fuera quien revelara primero su opinión.

Sumado a esto, Jenny López comentó qué piensa sobre el lazo entre su pareja y Luz Mery Galeano: "yo no debo incomodarme porque él se lleva bien con todas sus exparejas y me parece genial que tenga buenas relaciones".

Para finalizar, Jhonny Rivera hizo énfasis en que: "ninguna de mis ex es enemiga mía ni tendría por qué serlo". Mientras esto, la cantante de música popular demostró todo su apoyo y recalcó que buscan evitarse problemas en redes sociales y que por ello no suelen subir mucho contenido juntos.