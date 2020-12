Jhon Alex Castaño le cuenta a sus seguidores quién es “su traga maluca”

Jhon Alex Castaño quiso interactuar con sus seguidores a través de la plataforma Instagram, así que hizo una ronda de preguntas, pero para ponerle un toque de emoción al asunto le informó a los participantes que solo aceptaría temas "XXX".

Durante la actividad un cibernauta indagó sobre su amor platónico y sin pensarlo dos veces, 'el rey del chupe' respondió, incluso etiquetó en el post a la bella mujer que no solo le roba suspiros a él, sino a una buena cantidad de colombianos que han quedado deslumbrados con sus apariciones en Caracol Televisión .

El cantante de música popular aseguró que su "traga maluca" es nada más y nada menos que Paulina Vega , la presentadora que en el año 2014 se quedó con el título de Miss Universo, gracias a su carisma y por supuesto, escultural cuerpo. Muy pronto, esta exreina de belleza regresará a la pantalla chica para presentar A otro nivel , el concurso de canto que estuvo ausente por un tiempo, pero que regresa recargado de emoción, talento y mucha música.

La exseñorita Colombia es reconocida por su gran belleza, pero Jhon Alex Castaño no se queda atrás, el artista se esfuerza por mantener un aspecto físico envidiable, cuestión que lo llevó a ser incluido meses atrás en el concurso Mr Chocolat 2020 de La Red, que buscaba reconocer al famoso con el mejor abdomen. Aunque muchos aprecian el atractivo físico del cantante, otros creen que no es suficiente para conquistar a la modelo.

La cuenta de entretenimiento Rastreando famosos replicó la instastorie del risaraldense y las opiniones de los internautas estuvieron divididas. "El tampoco es feo, lo único que sé que no es el estilo de hombres que le gusta a Paulina Vega ", "Ay no mijo miró muy alto, ella no debe saber ni quién es él", "Tiene excelente gusto, Alex, Paulina es tremendamente hermosa", "¡Alex no está feo! Que él no sea el tipo de hombre de ella está bien, yo saldría con él", "Paulina no sabe de dichas palabras de este cantante y si así fuera ella no le prestaría atención", fueron algunos de los comentarios que generó la revelación de Jhon Alex .