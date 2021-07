Jessi Uribe responde a vidente que pronosticó el fin de su relación con Paola Jara

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe continúa causando polémica en redes, además de la compra de un lujoso apartamento en Miami y confirmar su compromiso con la también cantante Paola Jara , el intérprete de ‘Como si nada’ respondió a la predicción que hizo la vidente Lilian Estrada en la que aseguraba que los cantantes no tendrían un buen futuro juntos, ya que él podría terminar con otra mujer.

“Les va a ir divinamente mientras acaba la luna de miel que está que se termina. A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro, en cuestión de noviazgo los veo felices mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor, entrega total y de comprensión”, dijo la vidente.

Ante esto el cantante no dudó en responder y por medio de su cuenta de Instagram compartió un video dedicándole una canción a su futura esposa, acompañado de un contundente mensaje para la vidente.

“Regálame un instante mi amor @paolajarapj y hagamos que lo nuestro no se acabe porque es muy lindo lo que siento por ti, no sabes cuánto te amo”, escribió Uribe en el Post.

“Que alguien le diga a la clarividente que si no sabe en qué cae la lotería o, aunque sea el chance de mañana pa’ ver si le agarramos así sea una 'patica'”, agregó.

En el clip se puede ver al cantante luciendo una gorra roja y esqueleto negro acompañado de una guitarra, mientras toca algunas melodías.

“primero que no durábamos ni un año, ya van dos años y como no les funcionó ahora que nos casamos dizque en dos años todo se acaba”, indicó.

Luego Uribe empieza a cantar una canción para su amada demostrando que su amor es mucho más fuerte que los comentarios de otras personas.

“Hagamos que lo nuestro no se acabe”, dice el cantante en una de las melodías.

En poco tiempo el clip ya ha superado más de 242 mil reproducciones y cientos de comentarios de sus seguidores riéndose del post y apoyando la relación del artista, uno de los mensajes más destacados es el de su prometida que, con emojis de risas, expresó lo mucho que lo ama.