¿Irreconocible? Así lucía Karen, del Desafío The Box, años atrás en su faceta como físicoculturista

Muchos amantes del Desafío The Box se preguntan cada noche cómo lucían sus participantes favoritos antes de ingresar al reality, puesto que en las pantallas de Caracol Televisión se les ve un cuerpo tonificado y bronceado que solo puede ser alcanzado gracias a una exigente rutina de ejercicios y una alimentación saludable.

Karen , una de las competidoras del equipo Beta, ha destacado precisamente por su capacidad de liderar el grupo y por la belleza que derrocha en cada una de las pruebas; no obstante, hubo una etapa en su vida donde sus músculos llamaban muchísimo más la atención, por lo que decidió participar en competencias de culturismo.

Así lo dejó plasmado en su cuenta de Instagram , donde reúne más de 200 mil seguidores. En la primera galería compuesta por dos fotografías, se puede ver a la deportista posando frente al espejo con un pequeño bikini que deja al descubierto su bronceado y musculoso cuerpo. También se le logra ver con una gruesa capa de maquillaje y un cabello liso que la hace lucir muy diferente a la actualidad.

En otras imágenes aparece departiendo con otras compañeras que hacen parte de los certámenes enfocados en la vida saludable, a las cuáles les ha tomado un gran aprecio gracias al acompañamiento que le han brindado en el proceso.

Diariamente, la Súper Humana recibe cientos de comentarios en redes sociales por parte de sus admiradores que no dudan en elogiar su físico.

"Eres hermosa, tienes algo que no se puede descifrar", "qué preciosa eres", "eres toda una guerrera, soy cubano y sigo el Desafío, me gusta mucho el tipo de persona que eres", "eres toda una belleza", "lo más bello del Desafio The Box, venezolano cautivado", "Karen es, aparte de hermosa, la más fuerte de todas", son algunos de los mensajes que se leen en la plataforma.