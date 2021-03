Intruso intentó colarse en la casa de Kim Kardashian haciéndose pasar por Kanye West

Un hombre de 24 años irrumpió en la comunidad de Hidden Hills, California, barrio privado en donde reside Kim Kardashian y otras celebridades de Hollywood, dispuesto a encontrar la mansión de la socialité que tanto cautiva las miradas de millones de personas en redes sociales.

De acuerdo con el portal TMZ, el cuerpo de seguridad del sector logró detenerlo antes de que el sujeto supiera cuál era la casa de la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians'. Al parecer, el hombre, posteriormente, fue detenido y llevado a un centro psiquiátrico donde permaneció 72 horas hasta que se tranquilizara por todo lo ocurrido.

Lo que más llamó la atención de los policías, es que el sujeto al verse atrapado, se excusó diciendo que él iba a la casa de Kim porque era su esposo, lo que ha generado que los internautas tomen la noticia de manera cómica, puesto que al parecer, el intruso todavía no se enteraba que la empresaria se encuentra en medio de un proceso de divorcio con el rapero.

Kim no se ha pronunciado en ninguna de sus redes sociales; por el contrario, se ha dedicado en los últimos días a publicar contenido sobre sus vacaciones en la playa y sobre su vida como madre de los cuatro pequeños que tuvo durante los seis años de su matrimonio.

Esta no es la primera vez en la que un desconocido intenta ingresar a su casa. En el el 2017, la modelo fue asaltada cuando unos hombres entraron a la mansión Bel Air, que compartía con su esposo, y se llevaron tres de los coches de lujo y hasta un Iphone. A esto se le suma el trágico incidente que sufrió en París cuando le robaron a mano armada joyas avaluadas en millones de dólares, dentro de las que se encontraba su anillo de matrimonio.

Se conoce que Kim se estaría preparando para concederle una entrevista a Oprah y revelar algunos secretos sobre la ruptura con West, ya que considera que debe enfrentarse al público de una vez por todas sobre lo que sucedió durante su relación y aclarar varios rumores a los que está expuesta.