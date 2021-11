Hijos y matrimonio: Sara Corrales se abrió con sus fans y reveló detalles de su intimidad

Además de su talento para la actuación, Sara Corrales ha ganado gran popularidad en redes sociales por la vida fintness que ha llevado durante años y con la que ha conseguido una figura de infarto.

Aunque la paisa siempre se ha mostrado muy reservada en cuanto a su vida personal y sentimental, esta vez, por medio de una dinámica en su cuenta de Instagram decidió responder algunas preguntas de sus fans.

Luego de conocer que la famosa dejó la soltería y se encuentras felizmente enamorada, internautas aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre sus deseos o no de contraer matrimonio, interrogante que la famosa no dudó en responder.

“Te quieres casar algún día”, fue la pregunta que le hizo uno de sus seguidores, a lo que ella respondió:

“Muy buena pregunta, sí, me gustaría casarme, tener hijos, familia, pero si no pasa les aseguro que no pasa nada. Mi felicidad no depende de si estoy casa o no, entonces bienvenido lo que sea”

Publicidad

Aunque Corrales señaló que si le gustaría casarse, e incluso mencionó su deseo de tener hijos y formar una familia, dejó claro que tampoco es algo que la atormente pues si no se llega a dar no tendría ningún inconveniente y de igual forma viviría feliz.

Pese a que actriz, que da vida a Jessica en la exitosa serie 'Vecinos',ha revelado pocos detalles de la relación amorosa que lleva actualmente y del hombre que se robó su corazón, usuarios no perdieron la oportunidad para preguntarle por él, por lo que la famosa respondió compartiendo una fotografía juntos y describiendo a su pareja como “una cosita deliciosa mexicana”.