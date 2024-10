Hijo de La Gorda Fabiola reapareció en redes e intentó dar un mensaje alentador sobre su duelo

Desde que se confirmó la muerte de La Gorda Fabiola el pasado 19 de septiembre, muchos usuarios de Internet han estado atentos a las novedades que ofrecen Nelson Polanía y su familia en las plataformas digitales. Lo cierto es que, después de estar una temporada alejado de sus redes y los medios de comunicación, David Polanía reapareció en su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer cómo ha sido su experiencia afrontando el duelo.

David Polanía y su alentador mensaje tras el fallecimiento de La Gorda Fabiola

En medio de las historias, el joven reflexionó sobre el sentido de la vida y el amor que se tiene por la gente a la que en realidad considera familia. Inicialmente, el hijo de la humorista explicó que se tomó un tiempo prudente para asimilar la situación y entender todo lo que conlleva una pérdida.

"Encontré en la escritura un refugio para explicar la complejidad de las emociones y los sentires que acarrea este proceso. He tenido conversaciones sentidas con personas que admiro , he compartido momentos hermosos con quienes adoro, he llorado mares, he reído, he atesorado las enseñanzas que ella dejó en este plano y he estado más conectado con mi espiritualidad; en breve, he empezado a sanar", escribió.

Por otro lado, citó un tema musical de la reconocida cantante paisa Karol G , dado que dijo que está seguro de que las cosas mejorarán, aunque todo parezca indicar que se encuentran mal:

"Toda esta prosa para decirles que todo estará bien, así por instantes me nuble la tristeza, todo estará bien y como diría una canción que he escuchado últimamente 'hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito. Les quiero mucho, espérenme pronto'", finalizó.

El post generó muchas reacciones en la red, pues los admiradores le desearon éxito en su camino de sanación para poder retomar la normalidad paulatinamente e insistieron en la importancia de trabajar en mejorar la salud mental: "perder a la mamá debe ser muy duro", "nunca se supera ese dolor", "lindas palabras", son algunos de los mensajes que se destacaron en la plataforma.

