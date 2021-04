Hija de Nacho se roba la atención tras demostrar por qué es la consentida de la casa

Si por algo se ha caracterizado Nacho , aparte de su gran talento para la música, es la singular relación que tiene con su familia, puesto que constantemente comparte contenido en redes sociales sobre las aventuras de sus hijos. Por lo anterior, recientemente hizo pública un video que conquistó el corazón de los internautas gracias a la tierna respuesta de su hija a uno de sus comentarios.

A través de su cuenta de Instagram, en donde reúne más de 12 millones de seguidores, el exintegrante Chino y Nacho compartió un reel que sorprendió a todos sus seguidores, puesto que revela quién es la consentida de su casa. Se trata de la pequeña Mya Michelle, su hija menor , quien ha sido el centro de atención por el carisma que desborda cada vez que es protagonista de una grabación.

En el video se observa a la niña en su coche mientras el cantante le juega una peculiar broma que quedó registrada en cámara. "Hoy les quiero mostrar la cosa más linda de este hogar, la cosa más bonita de este hogar. ¿Saben cuál es la cosa más bonita de este hogar?", preguntó el intérprete de 'Báilame' a través de la plataforma, justo antes de señalara que el árbol de mango que se veía a lo lejos era lo más bello que había en su residencia.

Entre risas le volvió a preguntar a Mya si sabía quién era la que se robaba en corazón de toda la familia, de manera que ella se señaló, gesto que enterneció a más de uno, quienes no dudaron en demostrarlo en la red social, ya que la publicación reúne casi 200 mil 'me gusta' y varios comentarios dentro de los que se destacan: "Dios la bendiga, qué bella", "no seas malo, ella sabe que es la princesa", "ella sabe muy bien que no es la mata de mango", entre otros mensajes.