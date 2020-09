¿Hermanito en camino? Salomé despejó dudas sobre supuesto embarazo de Daniela Ospina

View this post on Instagram

Daniela Ospina respondió algunas de las inquietudes de sus seguidores con la ayuda de su pequeña 👯‍♀️ Salomé, un poco asombrada, aseguró que su mamá no estaba embarazada. Asimismo, que por ahora no desea tener más hermanitos 💕 Además, en una parte del video se puede notar que estaban en compañía del novio de su mamá👨‍👩‍👧