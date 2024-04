Guajira confiesa que aún le duele haber perdido la final del Desafío: "es un tema complicado"

En medio de la celebración de los 20 años del Desafío, Guajira fue invitada a Día a Día para comentar sobre el capítulo 14 de esta edición de 2024, por lo que reaccionó no solamente a las pruebas, sino también a los problemas de convivencia que ya se han ido dando entre los participantes, teniendo en cuenta que durante su paso por la Ciudad de las Cajas la polémica nunca dejó de ser algo en lo que estaba envuelta.

La finalista de The Box en 2023, quien actualmente está radicada en Medellín y enfocada en todo el trabajo que le ha implicado la creación de su propia empresa y el contenido para redes sociales, aprovechó su paso por el programa para recordar cuando estuvo en el reality.

En una entrevista para las redes de Día a Día, Guajira aceptó ser una persona de amores y odios, demostrando que aún se deja llevar mucho por sus emociones y que reacciona acorde al contexto en el que se encuentre con cada persona.

Asimismo, expresó la razón por la que considera que la critican tanto: "soy real y eso genera polémica porque la gente se asusta cuando le hablan con la verdad en la cara, pero nada que hacer, es mi personalidad y no pienso cambiar por absolutamente nada".

¿Qué piensa Guajira de la final del Desafío The Box 2023?

Ante la pregunta de si era la ganadora de la edición pasada del Desafío, la también creadora de contenido se quedó unos segundos en silencio para luego exaltar que: "es un tema un poco complicado, pero en realidad la ganadora es mi compañera Aleja, lo hizo súper bien y pues me tocó el segundo lugar".

Con respecto a si el resultado la hirió, Guajira no solo lo aseguró, sino que explicó: "duelen los sueños, cuando quieres algo con tanto amor y no se da, pero al final la vida sola se equilibra y no es un por qué, sino para qué. Ninguna experiencia es lo suficientemente mala como para que no te enseñe algo".

Por otra parte, Guajira también opinó acerca de quienes la atacan en las redes sociales, a quienes les dijo que espera que todo ande bien y que estén trabajando en sí mismos, dejando en claro que no es su problema que tengan este tipo de actitudes o comportamientos.

A su vez, fue inevitable preguntarle por sus participantes favoritos en el Desafío 2024, por lo cual confesó que se trata de Kevyn y Gaspar, a quienes ve en las instancias finales, ya que considera que tienen las capacidades para avanzar dentro del juego.