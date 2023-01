Greeicy Rendón se defiende de quienes la tildan de "tóxica" con Mike Bahía

Los cantantes Greeicy Rendón y Mike Bahia se han convertido en una de las parejas más queridas de la farándula colombiana, esto gracias a todo el amor y complicidad que demuestran en redes sociales.

Sin embargo, en esta ocasión un video grabado en la aplicación TikTok con el que pretendían divertir a sus seguidores, hizo que varios de ellos comenzaran a especular sobre su relación, tildando a Greeicy como una novia "tóxica".

En el clip, la pareja de famosos simulaba una situación de pareja en el que se evidenciaba que la mujer es quien manda en la relación, pero al parecer algunos internautas se lo tomaron muy en serio.

De inmediato la intérprete de ‘Los besos’ salió en su defensa aclarando que ella no es una mujer de ese tipo, pues no se siente dura de Mike.

“Entro yo en este momento a defenderme, porque si no lo hago yo nadie lo hará por mi. Yo no me considero una mujer mamona, pues yo no me siento dueña de nadie ni nadie el dueño de mi, compartimos una vida con Mike pero él puede hacer lo que quiera (…)” indicó la cantante.

Asimismo aclaró que otra cosa es que su pareja tenga mucha confianza en ella y acceda a las decisiones que ella toma sin problema

“(…) Ahora, que él confié mucho en las decisiones que yo tome y que él considere que yo siempre tomo decisiones que nos van nos van a sumar a los dos y me haga casos es diferente, pero yo en sus cosas no me meto (….)”, resaltó.

