Greeicy compartió una tierna foto en la que dejó ver cómo lucía cuando estaba en el colegio

Greeicy ha permitido que los colombianos conozcan más de su personalidad y su faceta como madre en La Voz Kids 2024 , dado que ha demostrado ese cariño que tiene hacia los niños y la intención de darles varias lecciones y conocimientos para que puedan dar los primeros pasos de sus carreras musicales. A su vez, sus ocurrencias han sido protagonistas en el concurso musical, ya que le ha dado un toque único al Diamante.

La Entrenadora se caracteriza por su chispa, talento, energía, risas, historias y bailes, además de que llevó a uno de sus animales para que la ayudara a conseguir a las mejores voces, causando que Tostado sea su arma secreta dentro del programa.

Es por ello que estando en todo este ambiente de la infancia, pues La Voz Kids nos permite reconectarnos con nuestro niño interior y sus anhelos, quisimos recordar una tierna publicación que realizó Greeicy en 2021, en la cual dejó que sus fanáticos vieran cómo lucía cuando estaba en el colegio.

"Con el tiempo y mis experiencias en las relaciones íntimas me volví muy exigente. Amo y odio eso de mi. Ellas me traen todos esos recuerdos que me hacen sonreír de mi infancia", escribió la artista en la publicación que cuenta con más de 400 mil 'Me gusta'.

En la fotografía fue posible detallar a Greeicy acompañada por cuatro de sus compañeras de clases, mientras que estaban posando en una de las instalaciones de la institución educativa y portaba su uniforme, el cual era de color gris.

"Aunque sea muy ingrata y nunca les hable, siempre la tengo en mis recuerdos", confesó la intérprete de 'Mi pecadito', a quien sus seguidores, en dicho momento, la invitaron a retomar contacto con estas amigas de infancia, para que así les demuestre lo importante que fueron para ella.

Al final de la publicación, Greeicy les pidió a sus fanáticos que en los comentarios respondieran quién era ella en la imagen y aunque para algunos fue un poco más sencillo, otros tuvieron bastante confusión. Sin embargo, la Entrenadora de La Voz Kids es la segunda de izquierda a derecha (la que tiene un objeto en la mano).