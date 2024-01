¿Greeicy le hizo la "mirada mortal" a Cepeda?: Revive momentos dramáticos de la Entrenadora

Durante las Audiciones a Ciegas de La Voz Kids 2024 , los Entrenadores han experimentado todo tipo de emociones e incluso han demostrado aspectos de su personalidad que han resultado curiosos tanto para los pequeños, como para los televidentes. Greeicy se ha robado la atención de los colombianos porque no se ha ahorrado ninguna reacción cuando escucha a los niños y cuando interactúa con sus colegas.

Incluso en varias ocasiones, la cantante caleña ha bromeado con Andrés Cepeda y Aleks Syntek , fingiendo estar molesta con ellos o decepcionada al ver que se quedaron con un niño que ella quería tener en su equipo.

Uno de los momentos que más recuerdan los internautas fue cuando la intérprete de 'Amantes' le hizo una supuesta "mirada mortal" a Cepeda, pues ella había dado la vuelta al escuchar a un participante; no obstante, su compañero logró convencerlo y se quedó con él.

"No me mires así, por favor", llegó a decirle el 'Maestro' Cepeda a Greeicy y entre risas se escondió detrás de su silla, pues ella se mostró molesta.

En otra oportunidad, ella expresó que los niños la ilusionaban, pues le decían "cosas muy bonitas", pero no la elegían como su Entrenadora, y por eso confesó cómo se sentía: "Me tienen el corazón roto en setenta mil pedazos, juegan con mis sentimientos. Me suben hasta el cielo y luego me dejan caer".

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

¿Qué premio se llevará el ganador de La Voz Kids 2024?

Este año el ganador de La Voz Kids se llevará 150 millones de pesos para estudios universitarios y la grabación de un sencillo con Universal Music. El segundo y el tercer lugar 100 y 50 millones de pesos para estudios universitarios respectivamente.



