Gerard Piqué sigue aprovechando la polémica: llega a la Kings League en un Twingo

La polémica entre Shakira y Gerard Piqué no termina, pues la guerra de indirectas muy directas entre ambos no para, especialmente desde que la cantante estrenó la 'Music Sessions #53' al lado del productor Bizarrap .

La canción, que ha logrado varios récords en menos de una semana, hace una clara referencia de lo que actualmente piensa la colombiana del exfutbolista y su nueva pareja, quienes empezaron a salir en medio de una infidelidad.

A pesar de que Shakira no ha hablado en entrevistas de forma directa sobre cómo sucedió su separación de Gerard Piqué, sí lo ha hecho a través de su música, pues está es la tercera canción que le dedica a este tema. Cabe recordar que 'Te felicito' y 'Monotonía' hacen parte de estos temas musicales inspirados en la ruptura con el exfutbolista.

Aunque el español no había hecho referencia a las dos primeras canciones de la barranquillera, no pudo guardar silencio frente a la hecha con Bizarrap, dado que esta tiene fragmentos en los cuales no solo lo deja mal parado, sino que habla de temas como la infidelidad y la deuda por evasión de impuestos.

Uno de los 'punchline' de la 'Music Sessions #53' que más llamó la atención fue: "cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste Rolex por un Casio", pues no solamente generó sensación en las redes sociales, sino que las marcas aprovecharon esto para responderle y hacerse publicidad en medio de un caos del que muchas personas alrededor del mundo han estado atentos.

Y es que las marcas no han sido las únicas en sacar provecho del tema musical, pues en medio de la Kings League, de la cual es dueño, Gerard Piqué ha reaccionado de forma burlesca ante algunos fragmentos y ya hizo que Cassio fuese patrocinador y le regalase relojes a todos los que hacen parte de este proyecto.

Ahora, el exfutbolista pone a Renault de su lado y llega en un Twingo blanco a la Kings League. En un vídeo queda registrado el momento en el que llega al parqueadero del lugar desde donde realizan los streamings y se baja del automóvil con una sonrisa en la cara, pues sabe que es una forma de responderle con ironía a Shakira.