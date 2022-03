¿Estrategia? Yeferson Cossio y Jenn Muriel no estarían separados según un rumor

Recientemente, circuló un video en donde el generador de contenido Yeferson Cossio sale junto a la también influenciadora Aida Victoria Merlano, demostrando diversas muestras de cariño como besos y caricias. Este clip al parecer corroboraba la versión del comunicado del joven, que afirmaba haber terminado desde algunas semanas con Jenn Muriel, sin embargo, un usuario aseguró que todo esto es falso.

"Ellos no han terminado, Jenn va a lanzar una canción que se llamará ‘Son2 no 3’, Aida y Yef son los modelos”, fueron las declaraciones que han generado todo tipo de opiniones entre los internautas, a tal punto que, cerca de 1000 comentarios aproximadamente han descrito que ya se estaban acostumbrando a eso mismo cada vez que quieren hacer algún tipo de lanzamiento. El comentario de la polémica ha llegado a los 8.400 ‘me gusta’.

Publicidad

Ante eso, la excompañera de Cossio salió en su defensa expresando lo siguiente: "a la gente si le gusta ver el mundo arder (…) No estoy con él, terminamos, se acabó" comentó en sus redes sociales en donde aclaraba que no se prestaría para cosas como esa y enfatizando que no están viviendo juntos en este momento. No obstante, se puede ver que ambos no han retirado las fotos en donde aparecen juntos en sus cuentas personales. "Podría ser verdad, Jenn ni siquiera ha borrado las fotos con él en Instagram", "la gente por marketing vende hasta la mamá", fueron varias de las opiniones de los internautas.

Publicidad

Te puede interesar: "Salí con alguien que no tenía pareja": Aida Victoria aclaró que no es la amante de Yeferson Cossio

Publicidad

Por otro lado, tanto Aida Victoria como Cossio salieron en su defensa, cada uno aclarando la situación que los comprometió. La barranquillera mencionó: "Sí salí con un hombre soltero". Por su parte, el creador de contenido expresó en un comunicado que su relación con Muriel terminó hace unas semanas y que no se sentía preparado para dar declaraciones por el momento.