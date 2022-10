¿Está relacionado con Clara Chía? Piqué enfrenta nueva tormenta en medio de su separación de Shakira

Se avecina una nueva tormenta mediática para el astro del fútbol Gerard Piqué, luego de que se conociera por boca del paparazzi Jordi Martín, quien ha seguido de cerca cada uno de sus pasos, que hubo una fuga masiva en su equipo de trabajo en Kosmos, empresa en la que trabaja su actual pareja sentimental Clara Chía, con la que se presume que le habría sido infiel a Shakira.

“Me aseguran que Gerard ya no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y que está habiendo un problema serio dentro de ella (...) Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado”, señaló Martín para el medio internacional Socialité, lo que generó múltiples comentarios en redes.

Mira también: En pleno entrenamiento a Piqué le pusieron "Te Felicito" de Shakira y así reaccionó

Mi exclusiva de esta semana en @socialitet5 pic.twitter.com/QGwwVfzhfb — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 2, 2022

Publicidad

De acuerdo con esta misma fuente, más empleados estarían evaluando la posibilidad de renunciar en las próximas semanas. Cabe resaltar que desde que anunció su separación con la barranquillera, el deportista ha atravesado por una avalancha de críticas que han afectado su carrera, por lo que la compañía también se ha visto afectada.

Te puede interesar: Según rumores, Shakira volvió a tener contacto con Antonio de la Rúa, tras su separación con Piqué